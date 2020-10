Roma: Emenalo in pole come ds, contatti anche con Boban

La Roma potrebbe aver trovato in Michael Emenalo il suo nuovo ds, Friedkin ci ha provato anche per Boban

Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, Michael Emenalo sarebbe vicino ad entrare nella dirigenza della Roma con il ruolo di direttore sportivo. Il quotidiano riporta il retroscena per cui lo stesso Emenalo parlando con alcuni amici in cui avrebbe confidato che l’ultimo incontro con Dan Friedkin è stato molto proficuo.

L’idea della Roma, sempre come riportato da Corriere dello Sport, sarebbe quella di prendere Emenalo per potenziare la rete di scout e affiancargli un supervisore tecnico, per questo motivo nei giorni scorsi era stata sondata la disponibilità di Zvonimir Boban.