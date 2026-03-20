Roma, dall’Europa League arrivano “solo” 22 milioni: incassi lontani dagli standard Champions

Roma, premi europei ridotti: dall’Europa League appena 22 milioni di ricavi. Tutti gli aggiornamenti e le ultime

La Roma saluta l’Europa League 2025/2026 dopo la sconfitta nel doppio confronto con il Bologna, che chiude il derby europeo e interrompe il cammino dei giallorossi in una competizione in cui partivano tra le favorite. Il 4‑3 ai supplementari del ritorno sancisce non solo l’eliminazione, ma anche la fine del percorso economico legato ai premi UEFA.

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Secondo l’analisi di Calcio e Finanza, la Roma ha raccolto cifre nettamente inferiori rispetto ai club impegnati in Champions League. La sola partecipazione ha garantito 4,31 milioni, mentre bonus risultati, piazzamento nella League Phase e qualificazione diretta agli ottavi hanno portato ulteriori entrate. Tra vittorie, pareggi e premi di avanzamento, il totale di queste voci ha superato i 7 milioni di euro.

A completare il quadro ci sono le quote “Europee” e “Non Europee”, introdotte al posto del vecchio market pool, che hanno fruttato rispettivamente 7,38 e 2,88 milioni. Il totale complessivo si attesta intorno ai 22 milioni, leggermente superiore alla stagione precedente ma lontanissimo dai ricavi dei club italiani eliminati dalla Champions, con il Napoli — fuori già nella League Phase — capace comunque di incassare circa 48,5 milioni.