Roma, Gasperini cambia il criterio della fascia: Pellegrini declassato, chi sarà il nuovo capitano. A decidere saranno le presenze in giallorosso

Una delle prime, grandi novità dell’era di Gian Piero Gasperini alla Roma riguarda un simbolo: la fascia da capitano. Con il nuovo tecnico le gerarchie si azzerano e cambiano i criteri di scelta. Lorenzo Pellegrini non sarà più il capitano designato della squadra giallorossa per la stagione 2025/26. Una vera e propria rivoluzione, confermata direttamente dall’allenatore.



Le parole di Gasperini: «La fascia a chi ha più presenze»

Gasperini ha spiegato la sua filosofia, un metodo che ha sempre applicato in tutta la sua carriera e che si basa su un criterio meritocratico legato all’anzianità di servizio nel club. Il tecnico ha di fatto ufficializzato il cambio:

«In tutta la mia carriera ho sempre dato la fascia al giocatore con più presenze, ed è uno schema che ha sempre funzionato. Con me i capitani sono 7-8, spero diventino 15-20. La mia gerarchia si basa sul numero di presenze, i capitani sono quelli che giocano per la squadra e con un grande attaccamento».

La nuova gerarchia: El Shaarawy il più esperto

Con questa nuova regola, il capitano della Roma cambierà di partita in partita, a seconda di chi scenderà in campo dal primo minuto. Facendo i conti, il giocatore con più presenze in rosa è Stephan El Shaarawy con 320 apparizioni, seguito a ruota da Bryan Cristante a 318 e dallo stesso Lorenzo Pellegrini a 316. Più staccati ci sono Mancini (274), Dybala (113) e Celik (106). Sarà dunque uno di loro, in base alla formazione titolare, a indossare la fascia.

Il punto su Pellegrini: recupero a Roma e futuro da definire

Per Lorenzo Pellegrini, la perdita della fascia si somma a un inizio di stagione complicato. Il centrocampista sta ancora recuperando la migliore condizione e non ha seguito la squadra in Inghilterra. A confermarlo è lo stesso Gasperini:

«Pellegrini è fermo, ha incominciato ad allenarsi. Si è fermato a Roma per migliorare la sua preparazione».

Il classe ’96 sta svolgendo un lavoro personalizzato a Trigoria, con l’obiettivo di tornare al top per riprendersi un ruolo da protagonista. Resta da capire anche la sua collocazione tattica nel nuovo sistema di Gasp, se da trequartista o in una posizione più arretrata.