Roma: Fienga incontra a Trigoria l’agente di Borja Mayoral, accordo vicino

Continua la ricerca del vice-Dzeko da parte dei giallorossi. Il nome è sempre quello dello spagnolo Borja Mayoral.

La Roma priva accelerata decisiva per l’acquisto di Borja Mayoral dal Real Madrid.

Come riportato dal calciomercato.com, Davide Lippi, intermediario per l’operazione, è arrivato a Trigoria insieme all’agente del giocatore per un incontro con Guido Fienga.

Le parti sono molto vicine ad un accordo sulla base di un prestito biennale a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 13 milioni.

L’ultimo ostacolo, come confermato da Gianluca Di Marzio, resta la volontà del Real Madrid di rinnovare il contratto del giocatore in scadenza al Giugno 2021.