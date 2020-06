Roma, Fienga: «Puntiamo la Champions, vogliamo superare l’Atalanta»

Guido Fienga, Ceo della Roma, ha parlato degli obiettivi dei giallorossi prima della partita contro la Sampdoria

Guido Fienga, Ceo della Roma, ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, degli obiettivi della squadra giallorossa nel pre partita del match contro la Sampdoria.

OBIETTIVO CHAMPIONS – «La squadra è vogliosa fin dal lockdown, i ragazzi sono stati perfetti durante la quarantena: si sono allenati da casa, siamo stati tra i primi a rientrare a Trigoria. Finalmente la rosa è completa, gli infortunati sono rientrati. Attenzione massima al campionato, vogliamo entrare in Champions League. Siamo a 6 punti dall’Atalanta, vogliamo superarla».

SU SMALLING E MKHITARYAN – «Ci piacerebbe tenerli, ma loro sono concentrati a far vedere le loro qualità. Lasciamoli lavorare e speriamo ci diano soddisfazioni in campionato e in Europa League».