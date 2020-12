Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia della gara tra Roma e Torino. Ecco la risposta alla domanda su Dzeko tra i top 5 a livello mondiale

Paulo Fonseca non arretra ma attacca. In conferenza stampa, il tecnico portoghese, risponde alla domanda sui migliori attaccanti del mondo (riprendendo la classifica stilata da Lukaku). L’allenatore della Roma esalta i suoi giocatori che per lui sono i migliori al mondo.

DZEKO MIGLIORE AL MONDO – «Dzeko e Borja Mayoral sono i due migliori attaccanti al mondo, il terzo Mkhitaryan».