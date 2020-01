Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa del vergognoso striscione apparso fuori da Trigoria riferito a Zaniolo

«Per me chi l’ha fatto non è un tifoso di calcio, non è accettabile. Chi l’ha fatto non è una persona che ama il calcio. Al momento in classifica la Lazio è al terzo posto, noi siamo al quarto ma dobbiamo dimostrare che siamo forti anche noi».