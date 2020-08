Roma Fonseca, oggi l’incontro con Fienga: ma il tecnico deve dare di più, il primo anno è stato deludente rispetto alle aspettative della società

La Roma sta cercando di ripartire dopo il cambio di proprietà. La guida tecnica è però in discussione, visto il primo anno di Fonseca: l’allenatore lusitano, fino a questo momento, non è riuscito a rispettare le aspettative della società.

Oggi – si legge – ci sarà un incontro con Fienga. L’allenatore è pronto per la sua seconda stagione in Italia, ma dovrà fare molto di più: l’obiettivo è ben noto a tutti, i giallorossi devono tornare in Champions.