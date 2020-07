Roma, Fonseca ora è sotto esame: faccia a faccia con la squadra

Paulo Fonseca è finito sotto esame dopo la brutta prestazione della Roma contro l’Udinese: faccia a faccia con la squadra

Paulo Fonseca, per la prima volta da quando ha cominciato la sua avventura giallorossa, è davvero sotto esame. E non è detto che ne esca indenne, soprattutto se la squadra non dimostrerà – con i fatti e non a parole–di essere totalmente dalla sua parte.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, a favore di Fonseca giocano una serie di fattori. Il presidente Pallotta, che pure ha definito «imbarazzante e vergognosa» la prova contro l’Udinese, crede che la maggior parte della responsabilità sia della squadra, che non segueil tecnico. Eppure, pare che i giocatori non abbiano affatto scaricato l’allenatore. Anzi, all’a.d. Fienga hanno assicurato di essere con lui. Ciò non toglie, però, che dei nodi stiano venendo al pettine. Ieri infatti, c’è stato un faccia a faccia fra Fonseca e la squadra, che è stato il seguito di un vertice notturno tra Fienga e lo stesso portoghese.

Il club non crede che la questione societaria influisca sul rendimento. A Fonseca è stato ricordato come la rosa sia di qualità (e con un monte ingaggi da oltre 160 milioni lordi), come sul mercato sia stato accontentato sull’arrivo di Pedro, sulla conferma di Mkhitaryan e si lavori su quella di Smalling, ma che stia a lui trovare dei correttivi, motivando i calciatori e studiando accorgimenti tattici diversi. E perciò gli è stato detto di confrontarsi con la squadra, perché un finale di stagione che metta a repentaglio anche il 5° posto o facesse fare brutta figura in Europa League non sarebbe gradito, pur dando al portoghese la scusante dell’imperfetta conoscenza del calcio italiano. Per questo, anche un k.o. a Napoli non porterebbe a un esonero, ma a fine stagione senz’altro si farà un bilancio.

La Rosea spiega che ieri Fonseca si è confrontato con i giocatori, che gli hanno evidenziato come si sentano privi di energie, segno di una preparazione imperfetta. Lo staff tecnico, però, fa presente che tanto è dovuto agli interventi dell’uomo di Pallotta, Ed Lippie, che ha voce in capitolo sul lavoro fisico, segno di una sovrapposizione di ruoli che non giova a nessuno. Morale: i giocatori di più esperienza hanno sottolineato come in questa fase sia meglio cercare correttivi, magari cambiando anche sistema di gioco, per utilizzarne alcuni che coprano di più la difesa.