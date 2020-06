Roma, Fonseca: «Ripresa serie A? Intensità diversa nelle prime gare»

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha rilasciato una lunga intervista sul sito ufficiale del club capitolino. Ecco le sue parole

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha rilasciato una lunga intervista sul sito ufficiale del club capitolino. Ecco le sue parole sulla ripresa del campionato e su come cambierà il modo di intendere il calcio:

«Non è stato semplice mantenere la squadra sempre motivata a casa, ma devo dire che i ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile. Sono tutti rimasti a Roma e questa non è una cosa da poco, non è semplice, non è accaduto in tutte le squadre. Da quando sono tornati qui ho percepito subito una cosa: sono molto motivati».

RIPRESA – «L’intensità nelle prime sfide potrebbe essere diversa, ma dopo quattro o cinque partite torneremo tutti allo stesso livello».

L’ARRIVO – «Arrivavo in un grande Club, ero molto motivato e c’era tanto entusiasmo. La passione dei tifosi giallorossi mi affascinava e a distanza di un anno devo dire che abbiamo passato diversi momenti felici insieme. Oggi mi sento totalmente integrato nella Roma».