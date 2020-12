Roma, Fonseca: «Scudetto? Tante squadre vicine» – VIDEO

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro il Sassuolo – VIDEO

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro il Sassuolo.

«Siamo a dicembre, tutte le squadre sono vicine e possono arrivare tra le prime 4. Come ho detto sempre, vogliamo fare meglio della scorsa stagione e questo significa finire tra le prime 4. Il nostro obiettivo non è cambiato, siamo a dicembre, è presto per parlare di altre ambizioni».