Roma, Fonseca su El Shaarawy: «Molto pressioni su di lui, lasciamolo lavorare»

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa anche di Stephan El Shaarawy

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, durante la conferenza stampa pre Parma ha parlato anche del momento di Stephan El Shaarawy.

«Vediamo, ma Stephan ha fatto un gol importante, è entrato molto bene ed è migliorato. Se facciamo un paragone con la scorsa partita sta meglio e ha fiducia. E’ un giocatore diverso ed è per questo che l’abbiamo portato a Roma. Lasciamolo lavorare, si mettono molte pressioni su Stephan aspettando che ora risolva tutti i problemi della squadra. Dobbiamo lasciarlo lavorare normalmente ed integrarsi in squadra perché poi con la sua qualità le cose accadono come contro lo Shakhtar. Non dobbiamo mettere pressione a un giocatore che è arrivato adesso e che ha giocato pochissimo nell’ultimo anno. Deve avere tranquillità per fare quello che sa fare».