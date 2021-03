Roma, Friedkin ci aveva provato per Castrovilli: il retroscena

La Roma nel corso della scorsa sessione di mercato ha provato a strappare Gaetano Castrovilli alla Fiorentina: il retroscena

In previsione di Fiorentina-Roma, Corriere dello Sport riporta un retroscena di mercato che ha per protagonista le due squadre. Nello specifico, i giallorossi la scorsa sessione di mercato hanno provato a strappare Gaetano Castrovilli alla società viola.

L’affare non è andato in porto in quanto Rocco Commisso chiedeva 40 milioni di euro, una cifra che a Trigoria consideravano esagerata al punto da proporre diverse contropartite (Florenzi, Juan Jesus e Calafiori).