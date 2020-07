Roma Friedkin, nuova offerta: Pallotta deve decidere nei prossimi giorni. Al momento l’offerta base è di 490 milioni di euro

Nuova offerta per la cessione della Roma. Il miliardario texano Friedkin – come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport – ha presentato una nuova offerta per poter convincere James Pallotta.

Sono 490 i milioni messi sul piatto – si legge -, con 85 milioni di euro che verranno aggiunti per la ricapitalizzazione e la riduzione delle attuali perdite. Ora il presidente della Roma dovrà decidere se accettare l’offerta o meno.