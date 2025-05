Roma, si rivede Friedkin per lavorare su presente e futuro. E Il Romanista ironizza in apertura

Roma, si rivede Friedkin per lavorare su presente e futuro. E Il Romanista ironizza: «Habemus Friedkin»

A 233 giorni dall’ultima volta in cui è stato a Trigoria, il presidente della Roma Dan Friedkin, nella notte è tornato nella capitale.

Arrivato al centro sportivo, l’imprenditore americano si è subito incontrato con il direttore sportivo Ghisolfi per riprendere i discorsi di persona in merito soprattutto al prossimo allenatore, oltre alla necessità di stare al fianco della squadra in questo caldissimo finale di campionato.

A ironizzare sul lungo tempo trascorso dall’ultima volta in Italia del presidente giallorosso, in apertura Il Romanista scrive: «Habemus Friedkin».