Roma, i Friedkin votano Gasperini! La presa di posizione e occhio al futuro di Ranieri: il dirigente al bivio tra l’addio e un nuovo ruolo in società

La Roma prova a rimettere ordine dopo giorni di tensione interna e, secondo il Corriere dello Sport, la proprietà dei Friedkin ha ormai scelto con decisione da che parte stare. La linea dettata da Dan Friedkin sarebbe infatti chiara: avanti con Gian Piero Gasperini, considerato ancora il punto centrale del progetto tecnico giallorosso. Il quotidiano spiega che le frizioni esplose nelle ultime settimane, soprattutto dopo l’affondo di Claudio Ranieri, non hanno modificato l’orientamento del presidente, che continua a ritenere l’allenatore il profilo giusto per guidare il nuovo corso romanista. Una scelta che, sempre secondo il Corriere dello Sport, nasce da lontano e affonda le radici nell’incontro riservato avuto oltre un anno fa a Firenze, quando i Friedkin decisero di puntare proprio su Gasperini.

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Roma, il caso Ranieri-Gasperini resta aperto e la distanza appare netta

La conferma della fiducia a Gasperini apre però inevitabilmente un altro fronte: quello del rapporto con Claudio Ranieri, oggi descritto dal Corriere dello Sport come sempre più distante dal tecnico sia sul piano umano sia su quello professionale. Il giornale racconta che i due si ignorerebbero ormai da giorni e che, andando avanti con Gasperini, il ruolo del senior advisor potrebbe essere ulteriormente allontanato dalle dinamiche di squadra. Non viene esclusa, in questa ricostruzione, neppure l’ipotesi che possa essere lo stesso Ranieri a fare un passo indietro, soprattutto se non dovesse più essere coinvolto direttamente nelle scelte. La proprietà, infatti, continuerebbe a stimarlo profondamente, ma allo stesso tempo starebbe cercando una soluzione per evitare che la convivenza interna produca nuovi strappi in un momento delicato della stagione.

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Roma Gasperini, non solo panchina: a giugno può cambiare anche la struttura del club

Il Corriere dello Sport allarga poi il discorso alla struttura della società, spiegando che la rivoluzione prevista per giugno non riguarderebbe soltanto la squadra. Sul tavolo ci sarebbero valutazioni anche sul direttore sportivo Ricky Massara, con cui Gasperini non avrebbe mai trovato un vero allineamento, e più in generale sull’organigramma del club, giudicato troppo fragile e poco definito in alcuni ruoli chiave. Sempre secondo il quotidiano, la mancanza di figure apicali ben identificate e di deleghe nette avrebbe favorito incomprensioni, vuoti di potere e tensioni interne. Per questo, il sostegno dei Friedkin a Gasperini non rappresenterebbe soltanto una scelta sulla panchina, ma anche il primo passo verso una ridefinizione più ampia degli equilibri dentro la Roma.