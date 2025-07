Roma, ecco il nuovo corso di Gasperini: Wesley atteso nella capitale, Ferguson per il rilancio, El Aynaoui in regia

Roma, nuovi arrivi e tanta fisicità: ecco come inizia il nuovo corso giallorosso con alla guida Gian Piero Gasperini

La Roma lavora su più fronti per modellare la nuova squadra voluta da Gian Piero Gasperini. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo è creare un gruppo fisicamente imponente, tecnico e dinamico, a cominciare dalla difesa. Daniele Ghilardi, 189 cm, è vicino all’arrivo dal Verona: andrebbe a completare una linea difensiva altissima con Mancini (190) e Ndicka (193). Nonostante la stazza, Ghilardi è veloce, capace nei recuperi e abile nell’impostazione, grazie ai suoi trascorsi da centrocampista. Un profilo perfetto per la difesa alta e aggressiva di Gasperini. L’operazione dovrebbe chiudersi intorno ai 10 milioni più bonus.

Nel frattempo, si attende anche lo sbarco nella Capitale di Wesley, esterno destro del Flamengo. Il giocatore ha già mostrato tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura, ma dovrà attendere che il club brasiliano individui il sostituto, con Vinicius Tobias in pole. Il tecnico giallorosso è pronto a trasformarlo in un laterale a tutta fascia, capace di attaccare e coprire con intensità. Il brasiliano, infatti, è noto per la sua spinta offensiva e dovrà ora migliorare nella fase difensiva per adattarsi al 3-4-2-1 di Gasperini.

Altro rinforzo pronto a prendersi la scena è Evan Ferguson. L’attaccante irlandese arriva da Brighton per ritrovare lo smalto di due stagioni fa, quando segnò 15 gol con De Zerbi. Inizialmente sarà il vice-Dovbyk, ma Gasp potrebbe anche utilizzarlo al fianco dell’ucraino o da seconda punta, soprattutto sulla sinistra, dove la Roma cerca ancora un rinforzo.

In cabina di regia, spazio a El Aynaoui. Il marocchino ha già vissuto le prime ore da giallorosso e sarà presto testato nelle amichevoli di agosto. Regista puro ma con buone capacità di inserimento, potrà agire accanto a Koné o sostituire Cristante, dando equilibrio e qualità alla manovra. Pagato 23 milioni più 2 di bonus, rappresenta una scommessa importante sul presente e sul futuro.