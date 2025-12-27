Genoa News
Roma Genoa, De Rossi: «I ragazzi stanno bene. Recuperiamo Cuenca. Su Ellertson ed Ekuban…»
Roma Genoa, De Rossi in conferenza stampa ha presentato la delicata trasferta contro i giallorossi. Le dichiarazioni del tecnico del Grifone
Conferenza stampa di vigilia per Daniele De Rossi. Il tecnico del Genoa ha presentato la delicata trasferta in casa della Roma.
CONDIZIONE – «I ragazzi li ho trovati bene. Gli indisponibili sono sempre i soliti. La novità è rientro di Cuenca».
EKUBAN – «Per me continua ad essere una sorpresa. Sta trovando continuità a scalando le gerarchie. Sono molto contento dei miei attaccanti».
ELLERTSSON – «Mi sta sorprendendo. Qualità tecnica oltre che fisica. Un giocatore molto importante per questa squadra».