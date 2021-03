Allo stadio Olimpico, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Roma e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Olimpico”, Roma e Genoa si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Roma Genoa 1-0

1′ Calcio d’inizio – Comincia il match dell’Olimpico.

3′ Fallo duro di Strootman su Pellegrini, punizione per la Roma. Il cross dalla trequarti è però respinto comodamente dalla difesa del Genoa.

5′ Chris Smalling stacca più in alto di tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma di testa non inquadra lo specchio della porta.

9′ Prima opportunità per il Genoa: scarico dal fondo di Zappacosta per Zajc che calcia di prima intenzione dal limite dell’area mandando alto sulla traversa.

11′ Colpo al volto per Bruno Peres. Il brasiliano si rialza dolorante ma riprende regolarmente il suo posto in campo.

14 ‘ Occasione per il Genoa – Destro vince un rimpallo con Smalling e poi calcia forte con il sinistro da posizione defilata. Pau Lopez blocca in due tempi.

20 ‘ Partita equilibrata con entrambe le squadre che sino ad ora hanno creato i presupposti per sbloccare il risultato.

24′ GOL DELLA ROMA – Mancini stacca più in alto di tutti sul calcio d’angolo battuto da Pellegrini e di testa infila Marchetti per il vantaggio giallorosso.

27′ Occasione Roma – Pedro calcia al giro dal limite dell’area e Marchetti toglie il pallone dall’incrocio dei pali con un grande intervento.

32′ Spinge la Roma alla ricerca del raddoppio: azione personale di El Shaarawy che arriva al limite dell’area poi calcia a giro con il destro senza inquadrare la porta.

38′ Roma in controllo totale dopo il gol del vantaggio. LA squadra di Paulo Fonseca sta gestendo il ritmo della gara, chiudendo tutti gli spazi.

42′ Ammonito Masiello per il fallo ai danni di Borja Mayoral al limite dell’area. Diffidato, salterà il prossimo impegno del Genoa contro l’Udinese.

43′ La punizione è calciata da Pellegrini ma il capitano giallorosso colpisce la barriera.

45 ‘ Ammonio anche Destro per un tocco di mano in area giallorossa. Proprio come Masiello, il centravanti era diffidato e quindi salterà il prossimo impegno di campionato.

45+1′ FINISCE IL PRIMO TEMPO.

46′ COMINCIA IL SECONDO TEMPO.

46′ Doppio cambio per Davide Ballardini: Shomurodov e Cassata per Pjaca per Ghiglione.

50 ‘ Azione manovrata del Genoa e palla da destra a sinistra per Zappacosta, che rientra e tira: Lopez blocca.

52′ Grande occasione per la Roma: Mancini avanza, viene servito da El Shaarawy ma calcia fuori di poco.

59′ Doppio cambio anche per la Roma: Mkhytaryan e Villar rilevano El Shaarawy e Diawara.

63′ – Contropiede pericolosissimo del Genoa. Destro prova a servire Shomurodov ma Smalling lo anticipa.

67′ Grande occasione per la Roma. Villar arriva al limite dell’area e poi calcia con il destro. La deviazione di Radovanovic fa sbattere il pallone sul palo.

74′ – Grande tacco di Pedro sul palo, Borja Mayoral ribadisce in rete ma la posizione iniziale è di off-side: rete annullata.

80′ Testa di #Shomurodov, Scamacca conclude da lontano con palla fuori non di molto.

83′ Ammonito Criscito per fallo tattico su Perez.

90′ Concessi cinque minuti di recupero

91′ Spinge il Genoa: doppio tentativo rossoblù e doppia respinta della difesa romanista

95′ FINISCE QUI LA PARTITA. LA ROMA BATTE 1-0 IL GENOA

Migliore in campo: Mancini

Roma Genoa 1-0: risultato e tabellino

Reti: 23′ Mancini

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Pellegrini, Diawara (59′ Villar), Bruno Peres (86′ Spinazzola); Pedro (75′ Carles Perez), El Shaarawy (59′ Mkhytaryan ); Mayoral (86′ Fazio). A disposizione: Fuzato, Mirante, Reynolds, Santon, Villar, Pastore. Allenatore: Fonseca.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione (46′ Cassata), Strootman (76′ Scamacca), Badelj, Zajc (78′ Melegoni), Zappacosta; Pjaca (46′ Shomurodov), Destro. A disposizione: Paleari, Zima, Goldaniga, Zapata, Czyborra, Behrami, Rovella. Allenatore: Ballardini.

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Ammoniti: 42′ Masiello, 45′ Destro, 64′ Strootman, 65′ Mancini, 83′ Criscito