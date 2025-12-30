Roma Genoa, parla De Rossi: «Avrei preferito salutare i tifosi della Roma con un umore diverso. Stasera abbiamo commesso diversi errori»

Roma Genoa, le parole del tecnico dei giallorossi Daniele De Rossi nel post partita: ecco le sue dichiarazioni

Il Genoa di De Rossi ha affrontato la Roma all’Olimpico nella diciassettesima giornata di Serie A, in una sfida in cui entrambe le squadre avevano bisogno dei tre punti. La partita si è chiusa sul 3-1 per i giallorossi, trascinati dalle reti di Soulé, Ferguson e Koné, decisive per indirizzare il match.

Al termine della gara, De Rossi ha analizzato con i giornalisti la prestazione della squadra, soffermandosi sia sul risultato sia sul rendimento di alcuni giocatori. Le sue parole a Sky Sport:

PAROLE – «Avrei preferito salutare i tifosi della Roma con un umore diverso, era però un’azione dovuta. I ragazzi della Roma sono stati fantastici, c’è sempre affetto con loro. Se oggi non siamo stati bravi ad approcciare la gara è anche responsabilità mia».

«Abbiamo commesso diversi errori, soprattutto in fase di approccio. La Roma è una squadra forte anche grazie al suo allenatore. Oggi siamo stati un po’ mosci, a livello di campo non mi porto a casa nulla di positivo, sono già proiettato alla sfida contro il Pisa».

