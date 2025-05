Roma, Ghisolfi: «Svilar è il nostro futuro, sul rinnovo non c’è fretta. Quarto posto? Non ci nascondiamo, ma…»

Le parole di Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, sul futuro del portiere giallorosso e sulla lotta alla Champions League

Florent Ghisolfi ha parlato a DAZN nel pre partita di Atalanta-Roma.

NUOVO ALLENATORE – «Friedkin a Roma per chiudere l’allenatore? No, è un piacere averli a Trigoria, ma sono sempre con noi. Abbiamo parlato di tutto, del progetto e anche dell’allenatore, dell’organizzazione che vogliamo stabilire con coerenza. Abbiamo la fortuna di avere un proprietario discreto ma brillante, non è una cosa facile nel calcio».

LOTTA CHAMPIONS – «E’ una partita vibrante, importante. Non ci nascondiamo, però è una pressione positiva: quando hai attraversato la tempesta può essere solo così. Abbiamo ancora fame, dobbiamo fare al meglio anche per i nostri tifosi che non sono qui stasera».

RINNOVO SVILAR – «Stiamo parlando con lui e il suo agente ma non abbiamo fretta perché è in scadenza nel 2027. Non abbiamo fretta, ma troveremo la soluzione perché lui è il nostro futuro e si merita questo rinnovo».