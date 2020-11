Roma, gol lampo di Mkhitaryan: il giallorosso più veloce in Europa League

Henrikh Mkhitaryan ha messo a segno il gol più veloce della storia della Roma in Europa League: il dato sull’armeno

Henrikh Mkhitaryan si dimostra ancora una volta una garanzia in casa Roma. L’armeno, ex Arsenal e Manchester United, ha messo a segno il gol più veloce della storia della Roma in Europa League.

La rete contro il Cluji è arrivata a 57 secondi dall’inizio della gara di Europa League regalando questo prestigioso primato al centrocampista armeno nella storia della competizione.