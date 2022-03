Roma, i giorni di Zaniolo: dal Vitesse alla Nazionale

Il gioiello della Roma Zaniolo è atteso da giorni importanti, sia in giallorosso che con la maglia della Nazionale

È arrivato il momento di Nicolò Zaniolo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i prossimi saranno giorni importantissimi per il gioiello della Roma. A partire da questa sera, in Conference League contro il Vitesse. Con gli olandese potrebbe partire dalla panchina ed entrare a partita in corso per riposarsi in vista del derby, altra tappa fondamentale per i giallorossi e il “nuovo” attaccante di Mourinho.

Poi toccherà alla Nazionale. Prima la Macedonia del Nord poi, si spera, una tra Turchia e Portogallo. In azzurro Zaniolo vuole tornare protagonista e trascinare l’Italia al prossimo Mondiale.