Igor Zaniolo ha parlato delle condizioni fisiche del figlio Nicolò, centrocampista della Roma, attualmente fermo per infortunio. Le sue dichiarazioni ai microfoni di calciospezia.it.

«Dovrebbe rientrare per aprile, giusto in tempo per tornare a calcare l’erba del campo che fu il mio, il mitico Picco».