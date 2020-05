Roma, il futuro di Pellegrini dipende dalla ripresa della stagione: il punto

Il futuro di Lorenzo Pellegrini alla Roma dipende dalla ripresa della stagione: il punto sul centrocampista giallorosso

Lorenzo Pellegrini è stato tra i giocatori più “attivi” durante il lockdown. In questi due mesi è stato spesso in contatto con i compagni e ha svolto un ruolo chiave nell’accordo sul taglio degli stipendi. Il centrocampista giallorosso è innamorato della Roma e, fosse per lui, rimarrebbe nella Capitale a vita.

Il suo futuro, tuttavia, è ancora da delineare. Come riporta La Gazzetta dello Sport i conti della Roma sono da sistemare. Si dovesse ripartire, le possibilità che Pellegrini non parta sono alte, possibilità che però scenderebbero in caso di stop definitivo della stagione (ha una clausola biennale da 30 milioni, in caso quasi tutti plusvalenza). Ecco anche perché del rinnovo del suo contratto (scadenza nel giugno 2022) ancora non si è parlato, allo stato attuale è tutto fermo. Prima, infatti, c’è da capire il futuro.