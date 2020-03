Roma, il Manchester United su Koulibaly: via libera per Smalling?

Roma, dall’Inghilterra sicuri: il Manchester United punta Koulibaly per l’estate. I Red Devils potrebbero liberare Smalling

Dall’Inghilterra non hanno dubbi: il Manchester United vuole Koulibaly per la prossima estate. L’indiscrezione lanciata dal Daily Mirror interessa direttamente la Roma, che tra pochi mesi si siederà coi Red Devils per parlare di Smalling.

I giallorossi hanno tutta l’intenzione di riscattare l’inglese, ma il club continua con le sue richieste piuttosto esose. Tuttavia, qualora l’interesse per il giocatore del Napoli si mostrasse concreto, potrebbero esserci delle aperture in più.