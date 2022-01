Roma, il saluto di Villar: «Non pensavo finisse così, ma grazie per tutto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gonzalo Villar saluta la Roma. Il messaggio del centrocampista spagnolo, diventato ufficialmente un giocatore del Getafe

MESSAGGIO – «Roma.. è arrivato il momento di chiudere questi due meravigliosi anni. Se sono onesto non pensavo potesse finire in questa maniera ma rimangono soltanto tutti questi magici momenti insieme a voi. Non so se tornerò qualche giorno a giocare per questa maglia, perché nel calcio non si sa mai.. ma vi ringrazio davvero per tutto l’afetto che mi avete dato sin dal mio arrivo. Il mio cuore sarà sempre giallo e rosso non importa dove sia io, e Roma sarà sempre la mia città».