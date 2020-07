Roma, in caso di cessione di Pau Lopez pronte due alternative

Roma, In caso di addio a Pau Lopez, la società avrebbe già in mente un paio di obiettivi per la sostituzione del portiere iberico

LE ALTERNATIVE- Secondo il quotidiano, in caso di offerte superiori ai 30 milioni di euro si potrebbe pensare ad una cessione. Già individuati i nomi dei possibili sostituti: il primo è Alessio Cragno del Cagliari e poi ci sarebbe Pierluigi Gollini, dell’Atalanta.