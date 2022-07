Roma in volo verso il Portogallo: la decisione su Zaniolo

Mourinho ha diramato la lista dei giocatori della Roma che prenderanno parte alla tournée portoghese: decisione su Zaniolo

La Roma vola in Portogallo per la torunée che i giallorossi hanno in programma nel paese lusitano. Josè Mourinho ha diramato la lista dei convocati, in cui spicca la presenza di Nicolò Zaniolo.

In attesa di capire quale sarà il suo futuro, viste le tante voci di mercato sul suo conto, il classe 1999 dovrebbe prendere parte ai prossimi impegni del suo attuale club.