Infortunio Dybala, brutte notizie per la Roma: gli esami strumentali hanno confermato le prime sensazioni. Ecco quanto dovrà stare fermo l’argentino

Infortunio Dybala: lesione al bicipite femorale e tempi di recupero ancora incerti. Il giocatore resterà comunque ai box per almeno tre settimane.

Arrivano aggiornamenti importanti sullo stato di salute di Paulo Dybala a seguito del recente impegno contro il Milan. Gli esami strumentali effettuati questa mattina hanno confermato un infortunio di Dybala di medio grado al bicipite femorale sinistro, un problema che costringerà l’argentino a fermarsi per un periodo di tempo ancora da definire con precisione. La Roma ha reso noto che il calciatore ha già iniziato un percorso di terapia mirata, sotto la supervisione dello staff medico giallorosso.

L’infortunio di Dybala rappresenta un duro colpo per la squadra di Gasperini, che perde così uno dei suoi giocatori più decisivi in vista delle prossime sfide di campionato e delle competizioni europee. La lesione al bicipite femorale, infatti, è un infortunio delicato, che richiede attenzione e tempi di recupero accurati per evitare ricadute. Al momento, sebbene non siano stati ufficializzati i tempi precisi, la prognosi più probabile indica un rientro tra le tre e le quattro settimane.

Dybala aveva mostrato ottime prestazioni nelle ultime gare, risultando determinante nella manovra offensiva della Roma. L’infortunio di Dybala arriva dunque in un momento delicato della stagione, costringendo Gasperini a rivedere le strategie tattiche e la gestione della rosa. La speranza dello staff giallorosso e dei tifosi è che il calciatore possa completare il percorso di recupero senza complicazioni, tornando al più presto disponibile per le prossime partite.

Il club ha già predisposto un programma di recupero personalizzato, comprendente terapie conservative e lavoro in palestra, mirato a favorire la guarigione della lesione muscolare e a prevenire possibili ricadute. L’attenzione nei confronti dell’infortunio di Dybala sarà massima nei prossimi giorni, con controlli periodici per monitorare i progressi e stabilire eventuali accelerazioni nel rientro in campo.

In sintesi, la Roma dovrà fare a meno del suo numero 21 per almeno tre settimane, un periodo in cui sarà fondamentale il contributo degli altri giocatori per mantenere continuità di risultati. L’infortunio di Dybala non è solo una sfida fisica per il giocatore argentino, ma anche un banco di prova per la squadra, che dovrà adattarsi senza perdere competitività. Il ritorno del talento argentino, quando avverrà, sarà certamente un momento chiave per il prosieguo della stagione giallorossa.