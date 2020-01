Roma-Juve, parla Vucinic: «Mi aspetto una partita con tanti gol»

Mirko Vucinic, doppio ex di Roma e Juve, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida di domenica all’Olimpico

Roma-Juve non potrà mai essere una sfida come le altre per Mirko Vucinic. L’attaccante montenegrino ha vinto, segnato e giocato con entrambi gli schieramenti e il suo cuore è perfettamente diviso a metà come racconta alla Gazzetta dello Sport.

ROMA-JUVE – «Vorrei godermi una grande partita, con tanti gol: non mi interessa il risultato, non parlo da tifoso».

GIOCATORI CHIAVE – «Pjanic e Zaniolo. Ma incideranno tantissimo anche i tifosi romanisti, che possono trascinare la loro squadra».

TERZO POSTO – «La Roma può contendere il terzo posto? Sì. E credo che i giallorossi la spunteranno. Per lo scudetto è una storia tra Juventus, ancora favorita, e Inter, che con Conte si è avvicinata tantissimo. Se poi avrà anche Vidal, Conte, numero uno al mondo, diventerà un osso durissimo sino in fondo».

SCUDETTO CON FRIEDKIN – «Si può solo sperare. Per vincere a certi livelli bisogna investire tanti soldi. Ai miei tempi, Sensi fece il massimo che si poteva consentire. Certo, uno stadio di proprietà, senza pista di atletica, porta già 10-12 punti in più in classifica: già mi immagino il popolo giallorosso a due passi dal campo»