Allo Stadio Olimpico, la 19ª giornata di Serie A 2019/20 tra Roma e Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Jessica Reatini, inviata a Roma) – Allo Stadio Olimpico, Roma e Juventus si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2019/20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Roma Juventus 0-2 MOVIOLA

1’ Inizia la gara tra Roma e Juventus!

3’ Vantaggio della Juventus – Demiral buca la difesa della Roma alla prima azione portando in vantaggio la Juventus.

9’ Raddoppio della Juventus – L’arbitro Guida assegna calcio di rigore per i bianconeri per il contatto tra Veretout e Dybala. Ronaldo dal dischetto non sbaglia.

13′ Roma in avanti – Mancini prova la girata di testa ma la difesa bianconera manda in angolo.

17′ Brutto infortunio per Demiral – L’autore della prima rete della Juventus è costretto ad uscire.

18′ Roma vicina alla rete – Respinta corta di Szczesny, Pellegrini tira a botta sicura ma Rabiot salva tutto.

26′ Tiro di Zaniolo – Il numero 22 tenta la conclusione ma ancora una volta la difesa della Juventus protegge bene.

34′ Brutto infortunio per Zaniolo – Il numero 22 subisce un grave infortunio ed esce con le lacrime al volto.

43′ Conclusione di Diawara – Ci prova il giallorosso dalla distanza ma la palla termina alta sopra la traversa.

45’+2′ Juventus pericolosa – Ronaldo sfrutta bene una ripartenza, bravo Olsen a murare la sua conclusione.

45’+4′ Termina la prima frazione di gioco.

Migliore in campo: Ronaldo PAGELLE

Roma Juventus 0-2: risultato e tabellino

Reti: 3’ Demiral, 9’ rig. Ronaldo.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo (34′ Under), Pellegrini, Perotti; Dzeko. All. Fonseca.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral (18’ De Ligt), Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo. All. Sarri.

Arbitro: Guida.

Ammoniti: 9′ Veretout, 12′ Pjanic, 15′ Kolarov, 26′ Mancini, 45′ Cuadrado.