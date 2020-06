Roma, Kluivert: «Mi piace il gioco di Fonseca. Qui sono cresciuto molto»

Il calciatore della Roma Justin Kluivert in un’intervista ha parlato di come in due anni sia cambiato il suo gioco dall’Ajax alla Roma

Justin Kluivert è intervenuto ai microfoni di Football Ranks di Bleacher Report parlando di come sia cambiato il suo ruolo in campo con il gioco di Fonseca.

«Ci sono molte differenza tra la Roma e l’Ajax: in Olanda venivo dalle giovanili, mentre qui dovevo dimostrare a tutti il mio valore dando il 100% in ogni partita e in ogni allenamento. Sono cresciuto molto. Il gioco di Fonseca mi piace tantissimo. Rispetto all’Ajax gioco molto più all’interno del campo e questo mi aiuta molto per il futuro, poter giocare sia più esternamente che più internamente».

GIOCATORI MODELLO – «Mi piacciono molto Hazard e Son, sono il prototipo di giocatore che vorrei diventare. Hazard è fenomenale nel controllo palla mentre è in corsa e anche Son è impressionante in velocità. Poi anche Neymar è un modello per me. Ho sempre visto con interesse giocatori forti con la palla al piede in velocità, soprattutto che giocassero a sinistra come me. Prima mi chiedevo come facessero, ora sto imparando. Il segreto per essere efficace è saper andare sia verso destra che verso sinistra con la stessa efficacia».