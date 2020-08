Roma, Kluivert obiettivo del Manchester United

Calciomercato Roma: Justin Kluivert sarebbe finito nel mirino del Manchester United

Justin Kluivert alla Roma non ha mai fatto vedere tutto il suo talento, ma c’è chi ancora crede nelle potenzialità del figlio d’arte e non vorrebbe farselo scappare. Come riporta il Corriere della Sera infatti, sulle tracce dell’esterno olandese ci sarebbe il Manchester United.

I giallorossi e i Red Devils sono in trattativa per Chris Smalling e non è detto che non possano intavolare anche un affare legata a Kluivert.