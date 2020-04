Aleksandar Kolarov, terzino della Roma e specialista sui calci piazzati, racconta i suoi segreti: ecco le sue parole

PUNIZIONI – «Ci vuole il talento, il piede ma dipende tanto da come ti alleni. Penso sia troppo importante la rincorsa. Se mi metto bene col corpo vedo la barriera, il portiere e cerco di mettermi bene per mettere bene il piede, così il pallone lo prendo come voglio io. Se mi metto bene, se mi sento comodo quando prendo la rincorsa ci sono tante possibilità che il portiere la prenda dalla rete».

PUNIZIONE PREFERITA – «Se devo sceglierne una, mi è piaciuta tanto quella con il Bologna. Era una partita che dominavamo e, dopo un paio di minuti nel secondo temp,o l’ho aperta io e poi l’abbiamo vinta all’ultimo secondo. Se devo sceglierne una, dico questa».

MIHAJLOVIC – «Lui son era solo il mio ma l’idolo di tanti ragazzi quando giocava alla Stella Rossa. Io poi ho avuto la fortuna di lavorare con lui in Nazionale, quindi qualche segreto me l’ha detto sicuramente».

FUTURO – «Penso da tempo a cosa farò nel futuro. Ho alle spalle la maggior parte della mia carriera, mi vedo ancora come giocatore, posso dare tanto, mi sento bene fisicamente. Sono concentrato sul campo. Dopo la fine della carriera mi vedo sicuramente nel calcio, questo è poco ma sicuro. Sul ruolo non sono sicuro, ho ancora due anni per pensarci».