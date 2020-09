Roma Kumbulla, gran colpo in difesa: l’albanese ha tutto per diventare un top player. I giallorossi si godono il nuovo acquisto

Fisico, piedi buoni e grinta. Gli ingredienti per far bene ci sono tutti, la Roma si gode il suo nuovo difensore Marash Kumbulla, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

GIOIELLO – Il nuovo difensore della Roma vuole assolutamente prendersi la scena dopo un’ottima annata con l’Hellas Verona. I buoni propositi ci sono, ora bisogna scendere in campo.