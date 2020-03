Roma, la realtà capovolta di Fonseca. Per il tecnico stagione “anomala”

Roma, l’anomala stagione di Paulo Fonseca. Dall’inizio brillante al calo di inizio anno: adesso in prima linea per combattere l’emergenza

Paulo Fonseca si è, dallo scorso giugno, pienamente calato nella realtà della Roma. Ha messo cuore e fisico nel progetto presentatogli in estate dalla dirigenza e, risultati alla mano, si può dire che fino adesso è stato un percorso positivo. Solo qualche inciampo di troppo a inizio anno, superato brillantemente con le ultime uscite.

Adesso il tecnico sta vivendo, come tutto il pianeta, l’emergenza derivata dal Coronavirus. Costretto quindi a casa, non sta potendo lavorare coi suoi giocatori come avrebbe voluto. Anzi, è in prima linea per aiutare a combattere l’epidemia. Un’annata, quindi, dalle forti emozioni per il portoghese. Con una certezza: è apprezzato non poco dall’ambiente.