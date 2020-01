Lo Stadio Olimpico ospita il Derby della Capitale: la sfida fra Roma e Lazio parte sugli spalti! Le coreografie delle curve – FOTO

Lo Stadio Olimpico non è soltanto il teatro del derby fra Roma e Lazio, ma anche la sfida fra le due tifoserie. I sostenitori delle rispettive formazioni sono accorsi in massa per la stracittadina, dando spettacolo con le coreografie.

Ecco gli scatti che ritraggono le due magnifiche coreografie realizzate dalla Curva Nord e dalla Curva Sud.