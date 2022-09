Roma, l’Europa è terra di Zaniolo: quante serate magiche per il gioiello giallorosso

Su suolo europeo, Zaniolo ha abituato la Roma e i suoi tifosi a grandi notti magiche

Questa sera contro l’Helsinki, sarà la partita del ritorno di Nicolò Zaniolo dopo l’infortunio alla spalla dello scorso 22 agosto contro la Cremonese. Probabilmente non partirà dall’inizio, ma Mourinho gli regalerà sicuramente un largo spezzone nel secondo tempo.

L’Europa, come ricorda La Gazzetta dello Sport, è terra di Zaniolo. Nella competizioni internazionali, infatti, ha vissuto grandi notti magiche. Dall’esordio giovanissimo in Champions League contro il Real Madrid, alla doppietta con il Porto. Per non dimenticare la tripletta al Bodo in Conference e il gol decisivo in finale contro il Feyenoord. E ora ecco l’Helsinki per tornare a esultare.