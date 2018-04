Date Roma-Liverpool e Liverpool-Roma: ecco quando si gioca

Le date della semifinale di andata e ritorno Liverpool-Roma Roma-Liverpool. Le ultimissime notizie e gli aggiornamenti: ecco quando si gioca

Quando si gioca Liverpool–Roma? Quando si gioca Roma–Liverpool? Il sorteggio di Nyon ha emesso il suo verdetto: i giallorossi dovranno vedersela con i Reds dell’ex Momo Salah, autore di una stagione straordinaria con la formazione di Jurgen Klopp. I giallorossi sperano di scacciare i fantasmi della finale persa nel 1984 e affronteranno i Reds, all’andata, nel fortino di Anfield. La formazione inglese è una delle più in forma in questo momento e ha eliminato, un po’ a sorpresa, il Manchester City di Pep Guardiola.

Klopp è la kryptonite di Pep Guardiola e lo ha eliminato vincendo, nel complesso, per 5-1 (3-0 ad Anfield, 1-2 in casa dei Citizens). Straordinario il cammino della Roma che ha prima eliminato lo Shakhtar Donetsk e poi il Barcellona. Splendida la rimonta contro i blaugrana: 4-1 all’andata per la formazione catalana, 3-0 al ritorno per i giallorossi. Liverpool-Roma, gara d’andata delle semifinali di Champions League, si disputerà il 24 o 25 aprile, ad Anfield (leggi anche: BIGLIETTI LIVERPOOL-ROMA, SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE 2018). Il ritorno invece si disputerà una settimana dopo allo Stadio Olimpico: la gara tra Roma e Liverpool, decisiva per la finale, si giocherà l’1 o 2 maggio.