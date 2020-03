Roma, messaggio alla Sampdoria: «I nostri migliori auguri» – FOTO

La Sampdoria è, a oggi, il club più affetto da Coronavirus. Al caso di Gabbiadini si sono aggiunti quelli di Thorsby, Ekdal, Colley e La Gumina. La Roma ha voluto mandare un messaggio di vicinanza al club blucerchiato:

«In momenti come questo, i colori del club non sono importanti. I migliori auguri di tutta la Roma a Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby e tutti i membri della Sampdoria mentre continuano a far fronte a questa difficile situazione».

At times like this, club colours are not important.

The best wishes of everyone at #ASRoma go out to Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby and all at Sampdoria as they continue to deal with this difficult situation. pic.twitter.com/OuroinRX0Y

