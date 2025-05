Roma Milan, Ranieri perde Dovbyk per la sfida dell’Olimpico? L’aggiornamento da Trigoria sulle condizioni dell’ucraino

Roma Milan, Claudio Ranieri potrebbe rinunciare ad Artem Dovbyk per la sfida di domani sera all’Olimpico: fastidio muscolare per l’ucraino

Brutte notizie per la Roma in vista della sfida contro il Milan, valida per la 37ª giornata di Serie A. Secondo quanto riportato da Il Tempo, il centravanti Artem Dovbyk ha accusato un fastidio muscolare durante la sessione di allenamento di ieri, e la sua presenza per il match di domenica è seriamente a rischio.

L’attaccante ucraino, autore di una stagione positiva, verrà sottoposto oggi agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio. Solo dopo i controlli medici si potrà avere un quadro più chiaro sulle sue condizioni e sulla possibile disponibilità per una gara così importante, sia in ottica qualificazione europea sia per il prestigio dell’avversario.

In caso di forfait, l’allenatore Claudio Ranieri potrebbe essere costretto a modificare lo schieramento offensivo. La soluzione più probabile al momento sembra essere Eldor Shomurodov, che si candiderebbe a prendere il posto da titolare come riferimento centrale dell’attacco giallorosso.

L’eventuale assenza di Dovbyk rappresenterebbe un duro colpo per la Roma, che dovrà affrontare un Milan ancora competitivo nonostante una stagione altalenante. L’ucraino, infatti, si è dimostrato un elemento importante nello sviluppo del gioco offensivo della squadra e ha garantito gol e profondità.

La situazione verrà monitorata nelle prossime ore, ma il timore di un’assenza pesante è concreto. I tifosi romanisti restano con il fiato sospeso in attesa dell’esito degli esami, sperando in un recupero lampo per una partita che può ancora dire molto sulla stagione della Roma.