Roma Milan, Pioli senza due indisponibili: ecco chi sono

Roma Milan, Pioli raggiunge la Capitale senza due indisponibili. Ricardo Rodriguez e Bonaventura rimangono a casa

Roma-Milan è in programma domani alle 18.00 allo Stadio Olimpico. Stefano Pioli, tecnico rossonero, non potrà fare affidamento su due calciatori della sua rosa, rimasti in Lombardia per problemi fisici.

Sono Ricardo Rodriguez e Giacomo Bonaventura. Il primo ha accusato un problema al muscolo lungo adduttore destro e verrà rivalutato settimana prossima. Il secondo sta proseguendo il lavoro individualizzato sul campo.