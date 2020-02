Le parole di Mkhitaryan, centrocampista della Roma, prima della delicatissima gara contro l’Atalanta. Le parole dell’armeno

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Mkhitaryan ha suonato la carica in casa Roma a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro l’Atalanta. Ecco le parole del centrocampista sul match.

«Questa partita è come una finale per noi? E’ vero, è una partita importante ma siamo pronti. Non sarà facile ma dobbiamo vincere queste partite per essere fra le prime 4».