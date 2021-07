Roma, Mourinho fa le sue scelte: a rischio Pedro e Smalling

Jose Mourinho inizia la sua avventura con la Roma e fa le sue prime scelte: a rischio permanenza Pedro e Chris Smalling

Inizia l’avventura alla Roma per Jose Mourinho: domani la presentazione del tecnico in conferenza stampa. Previste dichiarazioni che faranno notizia, come sempre accade nelle uscite ai microfoni del portoghese.

Il Messaggero riporta, intanto, le possibili scelte di Mourinho: a rischio cessione Smalling e Pedro, possibili esuberi. Diversa la situazione di Dzeko: Mourinho vuole puntare su di lui ma si valuteranno comunque offerte.