Roma, Mourinho: «Non mi preoccupano gli errori. Oggi vogliamo tornare a vincere»

L’allenatore della Roma Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara del Castellani contro l’Empoli: le dichiarazioni

Le dichiarazioni di Mourinho:

LE PAROLE – «Io non penso agli errori individuali, sono fuori contesto. Non mi preoccupano, capitano a ognuno di noi. Il problema è focalizzarmi sulla squadra. E oggi come squadra, dopo una sconfitta in Serie A abbiamo l’opportunità di tornare di vincere e con le nostre qualità e difetti dobbiamo provarci»