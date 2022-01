ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Roma, Mourinho non rischia: fiducia totale allo Special One anche dopo la brutta sconfitta con la Juventus

Trigoria non ci sono segnali di malumore verso Mourinho, ma solo sulla squadra. Fiducia totale nello Special One, i Friedkin non stanno pensando a un cambio in panchina e non vogliono immaginare scenari del genere da qui al termine della stagione, ne è sicuro il Corriere dello Sport.

Tecnico e società navigano verso la stessa direzione: il futuro del portoghese non è in bilico.