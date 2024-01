Roma-Mourinho, con i Friedkin è gelo. E sul rinnovo...

José Mourinho e la Roma sempre più distanti, perché ormai è gelo con la proprietà e il rinnovo sembra essere sempre più lontano

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico giallorosso non sta trovando i risultati richiesti a inizio stagione dai Friedkin. Il suo futuro sarebbe sempre più in bilico con il contratto in scadenza a giugno. Il rinnovo resta una pista difficile al momento.