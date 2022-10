Spalletti ha riacceso il Napoli, la capolista vola alto e ora la Roma

Luciano Spalletti torna a Roma per sfidare il suo passato e lo fa con un Napoli rinato e che vola alto regalando emozioni e gol

Fermare il Napoli per la Roma non sarà affatto facile e il tecnico azzurro ha in mente già la formazione per provare a raccogliere l’undicesima vittoria consecutiva tra campionato e Coppa. Il ritorno di Osimhen, la voglia di Rspadori e l’estro di Kvara, tutte armi che Spalletti ha imparato a sfruttare al meglio e ha riacceso il Napoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.