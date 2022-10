Spalletti studia le sue carte per la Roma: il tecnico del Napoli studia come calare il Jack

Il Napoli vuole raccogliere l’undicesima vittoria consecutiva e Spalletti studia come calare il Jack per la sfida contro la Roma

Le strade per l’undici titolare sono diverse e tutte prevedono l’utilizzo di Raspadori. Potrebbe partire da attaccante con Osimhen ancora in panchina, anche se il nigeriano sta bene e ha voglia di giocare. L’alternativa è il 4-2-3-1 con Raspadori dietro all’attaccante nigeriano. Spalletti dovrà sfogliare le carte e capire quale sarà la strada giusta per la sfida dell’Olimpico. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.